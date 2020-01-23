Rolls-Royce відзначився рекордними продажами в Україні та світі

Компанія Rolls-Royce закінчила минулий рік рекордними продажами в Україні та світі.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в минулому році британський виробник машин преміум-класу встановив рекорд продажів за всю свою історію. Продажі по всьому світу склали 5152 автомобіля, що на 25% більше, ніж в 2018 році. Свою лепту внесли й українські покупці, які придбали 16 автомобілів марки.

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

Більша частина вітчизняних цінителів марки зробила свій вибір на користь розкішного повнопривідного позашляховика Rolls-Royce Cullinan, яких було продано 11 примірників. Також хорошим попитом користувалася флагманська модель Phantom. Варто зазначити, що минулий рік став найбільш успішним в історії українського представництва Rolls-Royce, яке працює на вітчизняному ринку з 2004 року.

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

У порівнянні з 2018 роком продажі автомобілів британської марки виросли більш ніж в три рази. Всього за 15 років роботи представництва понад 100 жителів України стали володарями Rolls-Royce. А вперше в нашій країні автомобіль цього бренду з'явився ще в 1914 році в Одесі.

Rolls-Royce Phantom press.rolls-roycemotorcars.com

Важливою подією 2019 року стало старт продажів в Україні автомобілів Rolls-Royce Provenance Pre-Owned. Ця фірмова програма дозволяє придбати різні моделі марки, які вже були в експлуатації.

Що ж стосується покупців нових автомобілів, то для них існує спеціальна програма Bespoke, яка дозволяє задовольнити найвишуканішим вимогам клієнтів компанії. У минулому році 90% всіх автомобілів Rolls-Royce були виготовлені за індивідуальними замовленнями з використанням програми Bespoke.

Rolls-Royce Ghost Zenith Collection press.rolls-roycemotorcars.com

"Наші покупці дуже багаті, тому що дуже розумні. Вони добре розуміють, за що вони платять свої гроші, тому хочуть отримати автомобіль, який би максимально задовольняв їх смакам і уподобанням", – коментує Френк Тіманн, керівник відділу корпоративних комунікацій в Східній Європі і Центральної Азії Rolls-Royce Motor Cars.

Френк Тіманн, керівник відділу корпоративних комунікацій Rolls-Royce Motor Cars rolls-roycemotorcars-kiev.com.ua

Як зазначив Френк Тіманн, "Ми не будемо ганятися за обсягами і залишимося дорогоцінної маленької краплею у великому автомобільному океані: це наше розуміння справжньої розкоші і того, що наші клієнти очікують, маючи на це беззаперечне право". До речі, зовсім скоро в Україні буде представлена чергова ексклюзивна новинка Rolls-Royce – Black Badge.

Покупці Rolls-Royce можуть втілити практично будь-які свої фантазії press.rolls-roycemotorcars.com

Говорячи про плани та перспективи розвитку бренду, Френк Тіманн підкреслив, що компанія готова запропонувати своїм клієнтам будь-які нововведення, включаючи технології автономного управління, але поки покупці Rolls-Royce вважають за краще самостійно керувати автомобілем і отримувати від цього задоволення.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в 2019 році українці активно купували нові автомобілі.

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