Rolls-Royce створив ексклюзивний Phantom з рідкісного матеріалу

Rolls-Royce презентував ексклюзивну модель Phantom, створену з дерева породи коа, яке росте тільки на Гавайських островах. Автомобіль зробили на замовлення і відтворили його в ретро-стилі.

На пошук ідеального зразка коа пішло три роки. За словами майстра Rolls-Royce з обробки дерева, це був "один шанс на мільйон". Ця порода росте на території парків і заповідників, які охороняються. Коа можна брати тільки з приватних сільськогосподарських угідь і воно має специфічні умови вирощування. Про це розповіли в Rolls-Royce.

Виконання кузова Phantom підібране в тон зразка 1934 року Packard Twelve Coupe – автомобіля з колекції замовника. Для моделі обрали глибокий синій колір з сірими лініями на кузові і пофарбували центри колісних дисків. На двері водія і пасажира нанесені ініціали замовника і його дружини – "JBS Jr" та "LAS".

Пороги також прикрасили індивідуальними накладками, на яких викарбуваний напис: "Зроблено вручну в Гудвуді, Англія, для Лаури & Джека Бойда Сміта".

На стелі салону Phantom дизайнери відтворили зоряне небо, що повторює небосхил над Клівлендом – місцем народження замовника авто. Малюнок складається з 1420 оптоволоконних вогнів на тлі темно-синьої шкіри.

Автомобіль також має виготовлений в єдиному екземплярі персональний набір для пікніка. Матеріали скрині, як і салон, створені з дерева коа, нержавіючої сталі та шкіри сірого кольору. В набір входять:

келихи для вина ручної роботи і декантер угорської фабрики Ajka Crystal factory

виготовлені в Англії прибори з нержавіючої сталі

порцелянові тарілки від Wedgwood.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Джастін Бібер отримав унікальний Rolls-Royce, вироблений майстрами американського кузовного ательє West Coast Customs.

Для його створення вони надихалися виглядом футуристичного Audi RSQ Concept 2004 року, який зробили спеціально для фільму "Я, робот", та електрокара Rolls-Royce 103EX 2016 року.