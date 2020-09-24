Rolls-Royce презентував найбільший Ghost

Британська компанія Rolls-Royce представила подовжену версію своєї нової моделі Ghost.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Представницький лімузин створений на базі недавно представленого седана Ghost восьмого покоління.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Новий розкішний представник сімейства Ghost на 170 мм довше стандартної моделі, що дозволило істотно збільшити простір для пасажирів заднього ряду. За обсягом салону новинка поступається тільки флагманському длиннобазная Rolls-Royce Phantom Extended.

Вперше Ghost Extended отримав особливі задні крісла "Serenity Seat", аналогічні сидіння можна зустріти хіба що в салоні першого класу в літаках.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Між сидіннями розташовується відділення для шампанського і супутніх аксесуарів. Особлива увага до деталей – один з ключових принципів в роботі компанії Rolls-Royce, тому після ретельного вивчення питання та консультації з кращими сомельє, холодильник забезпечили двома режимами охолодження, для вантажного та ординарного шампанського.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Для створення максимального комфорту в салоні були використані кращі матеріали для шумо- і звукоізоляції, загальна маса яких склала 100 кг. Крім того, за словами творців, Ghost Extended є "самим технологічно досконалим" Rolls-Royce за всю історію існування компанії. Наприклад, він отримав унікальну систему очищення повітря, кольоровий проекційний дисплей, систему автоматичного паркування та лазерні фари, що забезпечують видимість на відстані до 600 метрів.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Під капотом новинки ховається 6,75-літровий V12 з двома турбінами. Він здатний видавати "на гора" 571 л.с., а крутний момент досягає 850 Нм. Вся ця потужність передається до всіх чотирьох ведучих коліс за допомогою 8-ступеневої "автомата". Крім того, Ghost Extended має повнокероване шасі з підрулюючими задніми колесами для кращої маневреності.

Пневматична підвіска Magic Carpet Ride, яка дебютувала в свій час на моделі Phantom, для Ghost була модернізована. Вона отримала назву Planar Suspension System. Однією з її конструктивних особливостей – додаткові демпфери, які закріплені не на нижніх, а на верхніх здвоєних важелях передньої підвіски. На думку творців, таке рішення покращує стабільність на прямий і робить поїздку більш комфортною. Крім того, саморегулюючі пневматичні стійки забезпечують незмінну величину кліренсу незалежно від навантаження.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Перші екземпляри Rolls-Royce Ghost Extended надійдуть до покупців в кінці нинішнього року.

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