Rolls-Royce переміг в пустельному ралі: відео

З'явилося цікаве відео за участю позашляховика Rolls-Royce Cullinan в американському Rebelle Rally.

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019 rebellerally.com

Поява в модельному ряду компанії Rolls Royce першого в історії марки позашляховика викликало багато суперечок. Багато хто рахувал, що це не більше ніж данина моді, але виявилося, що це дійсно хороший позашляховик.

У США щорічно проходить багато цікавих автомобільних заходів. Одне з них – жіноче ралі Rebelle, яке в нинішньому році відзначить свою 5-ту річницю. Дистанція ралі становить 2000 миль (3218 км) територією штатів Невада і Каліфорнія.

Це дуже демократичні змагання, так як в них можуть брати участь виключно серійні автомобілі, а ніякі технічні переробки не допускаються. Машини діляться на два класи – кросовери з несучим кузовом, а також рамні SUV і пікапи.

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019 rebellerally.com

У торішній гонці взяв участь екіпаж Еммі Холл і Ребекка Донахью. Вони змагалися в категорії кросовер на Rolls Royce. Вигравши ралі в 2018 році на Jeep Wrangler Rubicon, вони сподівалися повторити свій успіх на Cullinan.

Переможний зкіпаж: Ребекка Донахью (зліва) і Еммі Холл rebellerally.com

Незважаючи на значні розміри і вагу, позашляховик з честю впорався з піском, дюнами і вузькими гравійними стежками. У цьому йому допомагав потужний 6,75-літровий V12 з подвійним турбонаддувом, що розвиває потужність 571 к.с. і 850 Нм крутного моменту, 8-ступінчастий "автомат" і система повного приводу.

Як це було, можна побачити на відео:

Як писав раніше OBOZREVATEL, модель Cullinan виявилася дуже затребуваною в Україні.