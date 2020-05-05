Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Rolls-Royce переміг в пустельному ралі: відео

866
Читати матеріал російською

З'явилося цікаве відео за участю позашляховика Rolls-Royce Cullinan в американському Rebelle Rally.

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019

rebellerally.com

Поява в модельному ряду компанії Rolls Royce першого в історії марки позашляховика викликало багато суперечок. Багато хто рахувал, що це не більше ніж данина моді, але виявилося, що це дійсно хороший позашляховик.

У США щорічно проходить багато цікавих автомобільних заходів. Одне з них – жіноче ралі Rebelle, яке в нинішньому році відзначить свою 5-ту річницю. Дистанція ралі становить 2000 миль (3218 км) територією штатів Невада і Каліфорнія.

Це дуже демократичні змагання, так як в них можуть брати участь виключно серійні автомобілі, а ніякі технічні переробки не допускаються. Машини діляться на два класи – кросовери з несучим кузовом, а також рамні SUV і пікапи.

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019

rebellerally.com

У торішній гонці взяв участь екіпаж Еммі Холл і Ребекка Донахью. Вони змагалися в категорії кросовер на Rolls Royce. Вигравши ралі в 2018 році на Jeep Wrangler Rubicon, вони сподівалися повторити свій успіх на Cullinan.

Переможний зкіпаж: Ребекка Донахью (зліва) і Еммі Холл

Переможний зкіпаж: Ребекка Донахью (зліва) і Еммі Холл

rebellerally.com

Незважаючи на значні розміри і вагу, позашляховик з честю впорався з піском, дюнами і вузькими гравійними стежками. У цьому йому допомагав потужний 6,75-літровий V12 з подвійним турбонаддувом, що розвиває потужність 571 к.с. і 850 Нм крутного моменту, 8-ступінчастий "автомат" і система повного приводу.

Як це було, можна побачити на відео:

Як писав раніше OBOZREVATEL, модель Cullinan виявилася дуже затребуваною в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
позашляховик кросовер Rolls-Royce новини авто нові авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги