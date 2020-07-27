Rolls-Royce готує нове покоління моделі Ghost
Як повідомляє прес-служба виробника, новий Ghost дебютує восени нинішнього року.
Новинка прийде на зміну попереднику, який дебютував в 2009 році і став найуспішнішою моделлю за всю 116-річну історію марки.
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Термін презентації новинки був перенесений у зв'язку з пандемією коронавируса. За словами керівника компанії Торстена Мюллера-Отвоса, "клієнти висловили інтерес до мінімалізму в дизайні". "Смаки клієнтів демонструють тренд в сторону стриманості і спрощення – предмети розкоші, які не кричать, а шепочуть. Наші клієнти прагнуть до чистоти в дизайні, відмовляючись від очевидних і непотрібних прикрас, зайвого ускладнення", – коментує Мюллер-Отвос.
Нагадаємо, що робота над новим поколінням Ghost стартувала 5 років тому. Єдиними елементами, які за словами керівника RR залишаться незмінними, це фігурка "Дух екстазу" і парасольки в дверях. Все інше буде повністю змінено.
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Цифрова презентація нового Ghost відбудеться восени. Очікується, що автомобіль буде побудований на платформі флагманського седана BMW 7-серії. З цікавих особливостей новинки – інноваційна система очищення повітря в салоні, активацію якої можна буде програмувати через мобільний додаток.
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