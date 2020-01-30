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30 січня • оновлено в 16:18
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Різниця до €14 000: які авто в Україні коштують менше, ніж в ЄС

2.7т
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Видання TopGir порівняло ціни на деякі нові автомобілі в Україні та Європі. Результати виявилися, м'яко кажучи, несподіваними.

З'ясувалося, що ряд автомобілів в ЄС коштує значно дорожче, ніж на українському ринку. І це при тому, що в наших краях широко побутує думка про те, що у Старому Світі ціни на нові авто значно менше українських.

Різниця до €14 000: які авто в Україні коштують менше, ніж в ЄС

bmwblog.com

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У деяких випадках різниця досягає 14 000 євро, і навіть більше. Наприклад, якщо в Німеччині новий кросовер Audi Q7 3,0 TDI коштує 69 900 євро, то в Україні – "лише" 55 730 євро (різниця – 14 170 євро).

Причому стосується це не тільки дорогих машин, але ц представників мас-маркету. Судіть самі: у Німеччині Kia Sportage оцінюється у 22 490 евро, а Toyota RAV4 – 30 690 євро, тоді як в Україні ці авто коштують 16 800 євро і 23 657 євро відповідно. Важливо зауважити, що мова йде про машини одного року випуску, в одній комплектації і з однаковими двигунами.

Ось як виглядає приклад різниці цін на популярні нові авто:

Різниця до €14 000: які авто в Україні коштують менше, ніж в ЄС

Скріншот сайту

А так на моделями преміального сегменту:

Різниця до €14 000: які авто в Україні коштують менше, ніж в ЄС

Скріншот сайту

Можна було припустити, що така різниця цін існує через те, що в Європі вище мита на імпорт. Але як тоді пояснити менші ціни на автомобілі німецького виробництва (ті самі Audi)? ..

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував список найкращих авто, які можна купити за 5000 євро.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Тег
нові авто
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А кто в наше время на Украине кроме спекулянтов и коррупционеров покупает новые машины ???у простого человека нет таких денег,а вот евробляху брать выгодно или из США бу выгодно и выгодно прилично считай в двое дешевле чем на базаре у спекулянтов
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