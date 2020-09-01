Ринок нових автомобілів Україні знизився на 16% у серпні

Серпневий ринок нових автомобілів в Україні просів на 16% в порівнянні з серпнем 2019 року. Всього за останній літній місяць українці купили та зареєстрували майже 7 тис. автомобілів.

За інформацією Укравтопром, попит знизився в серпні також по відношенню до липня 2020 року – кількість транспортних засобів виявилася меншою на 17%.

Найпопулярніші бренди авто в Україні за серпень 2020:

Renault – 1334 авто Toyota – 1148 авто Volkswagen – 560 авто Hyundai – 341 авто Suzuki – 311 авто Skoda – 294 авто Nissan – 281 авто Mitsubishi – 229 авто Peugeot – 221 авто Mazda – 220 авто

Renault Duster – бестселер французького бренду в Україні. Фото: Renault

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про продаж найбільш незвичайного електромобіля в Україні.