Ринок авто в Україні виявився кращим в Європі за темпами зростання

За підсумками червня український автомобільний ринок виявився кращим в Європі за темпами зростання. У той час як більша частина інших країн континенту "пішли в мінус", Україна показала позитивну динаміку.

Так, згідно зі статистикою Auto-Consulting, минулого місяця в нашій країні було продано без малого 7,1 тис. авто – це на 4,7% більше у порівнянні з червнем 2019-го.

Продаж авто в Європі в червні. Фото: autoconsulting.com.ua

Ще однією країною, яка показала зростання авторинку, стала Франція – плюс 1,2%. А ось на інших ринках відбулося стрімке падіння. Для розуміння, середній показник по континенту склав мінус 23,2%. Найгірші результати у Португалії, Хорватії та Литви – мінус 56%, 49,4%, 40,8% відповідно.

Продаж авто в Європі у першому півріччі 2020. Фото: autoconsulting.com.ua

Втім, за кількістю проданих авто Україна займає лише 22 місце в загальній таблиці.

Крім цього, український ринок показав найкращу динаміку і за минулі півроку. Абсолютно всі країни продемонстрували серйозне падіння. І якщо у тих же Португалії, Хорватії та Іспанії ринок просів в середньому на нечувані 50%, то в Україні – лише на 5,2%. Середній же показник по Європі склав мінус 37,8%.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що за півтора місяця українські водії заплатили штрафів на 45 млн.