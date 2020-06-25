Рідкісну та майже нову Skoda продають за ціною Chevrolet Lacetti

У Чехії виставили на продаж раритетну Skoda 120 L. Автомобіль цікавий своїм станом і пробігом.

Невеликий седанчик Шкода був випущений у 1983 році, і за свої 37 років він проїхав лише 6250 км. При цьому збереглася машина відмінно – виглядає вона так, ніби вчора виїхала з салону.

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Кузов Шкоди як і раніше видає блиск, хромована обробка – у відмінному стані. У салоні ж немає ніяких натяків на потертості. Оснащено автомобіль 1,2-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 50 к.с., який зістикований з чотириступіневою механічною коробкою передач.

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Як говориться в оголошенні, власник просить за Шкоду 150 тисяч крон, це приблизно 5600 євро. Настільки висока ціна пояснюється ще й тим, що це рідкісна перехідна модель. У тому ж 83-му році Skoda 120 зазнала модернізації, але деякий час її частково збирали ще з деталей старої моделі. І в даному випадку йдеться про дорестайлінгову модель, але вже з "кормою" від оновленої версії (тип М).

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 євро. Фото: aaaauto.cz

Відзначимо, що Skoda 120 була свого часу довгожителем – вона випускалася з 1976 по 1990 рік. Потім її замінили моделлю Favorit.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Німеччині виявили Skoda Octavia Tour з пробігом 1 млн км.