Рідкісну копію "Гелендвагена" продають в Україні за $ 2 500

У Запоріжжі виставили на продаж незвичайну копію Mercedes-Benz G-Class – вона побудована на базі рідкісного для України румунського позашляховика ARO 244. Продають машину за 2 500 доларів.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті Auto.Ria. Відомо, що позашляховик 1991 року пригнали з Румунії, а вже тут його "перетворили" на "Гелендваген". Схожість з культовими німецьким автомобілем була досягнута за рахунок зміненої передньої частини: автомобіль отримав радіаторну решітку з емблемою "трипроменева зірка", характерні фари, капот і крила.

Копія Mercedes G-Class на базі ARO 244 auto.ria

Під капотом клону "Кубика" – 2,0-літровий турбодизель, зістикований з "механікою". Зазначений пробіг – 99 тис. км, але, судячи зі стану авто на фото, в це слабо віриться.

Копія Mercedes G-Class на базі ARO 244 auto.ria

Копія Mercedes G-Class на базі ARO 244 auto.ria

У комплектацію машини входить сигналізація з запуском з кнопки.

Оригінальний ARO 244 wikipedia.org

Відзначимо, що оригінальний ARO 244 випускався з 1972 по 2006 рік. Свого часу це був найпопулярніший румунський автомобіль – після його зняття з виробництва марка ARO припинила своє існування.

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