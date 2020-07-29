Рідкісну ГАЗ-24 'Волга' із секретом під капотом оцінили у $32 000

У Росії виставили на продаж незвичайну Волгу – ГАЗ-24-34 з двигуном V8. Машину оцінили у чималі 31,8 тисяч доларів.

Настільки висока ціна пояснюється тим, що це рідкісний ГАЗ – одна з версій знаменитої "догонялки КДБ". Свого часу було випущено 244 таких авто, і конкретно цей екземпляр – 1992 року. Седан добре зберігся (стояв у гаражі), плюс у нього невеликий пробіг – 57 тисяч км. Власник підкреслює, що всі деталі та агрегати у авто – оригінальні з заводу.

ГАЗ-24 для КДБ, яку продають за 32 000 доларів. Фото: Motor

Як і інші ГАЗ Волга, які випускалися для радянської спецслужби, ГАЗ-24-34 не відрізняється зовні від цивільної версії. Її головний секрет – начинка. Автомобіль оснащений 5,5-літровим V8 потужністю 195 к.с. який був запозичений у ГАЗ-13 "Чайка". У тандемі з двигуном працює 4АКПП.

ГАЗ-24 для КДБ, яку продають за 32 000 доларів. Фото: Motor

Крім того, у машини посилена підвіска, гідропідсилювач керма з окремим робочим циліндром і потовщений стабілізатор поперечної стійкості. Також є відмінності по кузову – під кількома шарами лакофарбового покриття ховається шар олова.

ГАЗ-24 для КДБ, яку продають за 32 000 доларів. Фото: Motor

ГАЗ-24 для КДБ, яку продають за 32 000 доларів. Фото: Motor

ГАЗ-24 для КДБ, яку продають за 32 000 доларів. Фото: Motor

Збирали "догонялки КДБ" в спеціальному цеху та виключно вручну.

ГАЗ-24 для КДБ, яку продають за 32 000 доларів. Фото: Motor

ГАЗ-24 для КДБ, яку продають за 32 000 доларів. Фото: Motor

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні продають "космічний" автомобіль.