Рідкісну 30-річну BMW продали за ціною нового авто. Фото
BMW M5 Touring – дуже рідкісний німецький автомобіль. Конкретний примірник 1992 року випуску є практичним універсалом з потужним двигуном. Таких існує лише 891.
За стару БМВ взяли $51 000 – як за нову BMW 5-series. Але конкретний автомобіль має колекційну цінність і надалі за належного обслуговування та якісного догляду буде тільки зростати в ціні.
Під капотом рядний шестициліндровий двигун об'ємом 3,8 л і потужністю 340 к.с., який поєднується з 5-ступеневою МКПП. До 100 км/год універсал BMW M5 розганяється за 6 с, а максимальна швидкість дорівнює 250 км/год.
Ціна, яка перевищує 50 тисяч доларів, особливо дивна на тлі пробігу автомобіля – 385 000 км. З огляду на рідкість моделі, навіть з такою цифрою на ринку вживаних авто ця БМВ коштує недешево. І все ж кілька років тому автомобіль зазнав глибокої реставрації. Тому й виглядає відмінно.
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