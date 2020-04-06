Рідкісному Mercedes W124 з мотором BMW шукають нового власника

На знаменитому аукціоні Sotheby's з'явився цікавий лот – Mercedes-Benz W124 з унікальним "серцем" під капотом. Замість штатного мотора штутгартський седан оснащений двигуном BMW.

І йдеться не про звичайну гаражну переробку, а екземпляр, побудований німецьким тюнером Hartge. Це компанія існувала з 1971 по 2019 роки, вона належала братам Хартге і прославилася тим, що займалася модернізацією автомобілів BMW, MINI і Range Rover. Її фірмовою фішкою було оснащення великими двигунами BMW маленьких моделей саме цих трьох брендів, проте як мінімум один раз компанія зробила виняток і захотіла переробити Mercedes.

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Підсумком цієї ідеї став седан, що отримав ім'я Hartge F1 – Mercedes-Benz 300E 1988 роки (W124), в який встановили мотор з Баварії.

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Замість штатного 180-сильного двигуна седан став використовувати рядну "шістку" BMW M88, якою раніше оснащували спортивні BMW M1, M635CSi і E28 M5. При цьому двигун розточили до 3,5 літрів, в результаті чого він став видати 330 к.с. потужності і 350 Нм крутного моменту. Динаміка вийшла вражаючою як для того часу: трохи більше 6 секунд до "сотні" і 300 км/год максималки. Зістикували мотор з механічною коробкою від BMW 6-Series E24.

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Крім цього, Hartge переглянув ходову частину W124, встановивши спортивну підвіску Bilstein для поліпшення керованості. Нарешті, відбулися зміни і в салоні – з'явився спортивний кермо, ексклюзивна обшивка сидінь, а також нові дерев'яні вставки.

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Багато експертів вважають Hartge F1 найкращою роботою братів Хартге, оскільки їм вдалося зробити немислиме: один з найбільш культових седанів Mercedes-Benz, оснащений одним з найвідоміших двигунів BMW. І ось зараз такий автомобіль як раз продається: згідно з описом, седан перебуває в оригінальному стані (не реставрувався), його пробіг становить 131 131 км. Чистий історія додається.

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Mercedes-Benz W124 з двигуном BMW rmsothebys.com

Торги за ексклюзивного "німця" пройдуть 24-27 червня в Ессені, Німеччина.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ще один, не менш цікавому Mercedes W124 – абсолютно новий автомобіль без пробігу, який виставили на продаж.

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