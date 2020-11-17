Рідкісний японський спорткар виявили в Україні

Рідкісний японський спорткар Mitsubishi 3000GT VR4 виявили в Україні.

Сюжет про унікальний спорткар із 90-х підготували наші колеги з програми "Джедаї" на каналі 2+2.

Джекі Чан, HSX і 3000GT

У 1993 році Джекі Чан знявся у комедійному бойовику City Hunter ("Міський мисливець") у ролі приватного детектива. У цьому фільмі він знімався за кермом прототипу японського суперкара Mitsubishi HSX, вперше представленого на Токійському автошоу 1989 року. Яскраво-червона тарга зі знімною частиною даху, білосніжним салоном, білими кермом і торпедою справив яскраве враження на глядачів "Міського мисливця". 1990 року цей автомобіль, але вже з кузовом купе, почали випускати в Японії під назвою Mitsubishi GTO для внутрішнього ринку та під індексом 3000GT – для машин, що відправляються на експорт.

Новинку було побудовано на базі моделі Mitsubishi Sigma/Diamante. Від неї базова версія купе успадкувала поперечно розташований 3-літровий 24-клапанний бензиновий атмосферний мотор V6 та передній привід. Більш потужна версія купе отримала позначення VR4. Вона радикально відрізнялася від спорткарів того часу. В арсеналі версії VR4 був бітурбірований V6, постійний повний привід, активні передній і задній спойлери, повнокероване шасі і адаптивна підвіска. 1995 року Джекі Чан пілотував один із таких VR4 у бойовику Thunderbolt ("Удар блискавки").

Американець з японським корінням

У межах партнерства з концерном DaimlerChrysler AG паралельно з Mitsubishi 3000GT з 1990 до 1996 року випускався "двійник" моделі під назвою Dodge Stealth. Від свого японського родича він відрізнявся як зовні, так і комплектацією.

Навіть через 30 років Mitsubishi 3000GT виглядає стильно й елегантно, а його потужний мотор здатний подарувати власникові масу яскравих емоцій.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в компанії Mitsubishi вирішили відмовитися від культової моделі.