Рідкісний VW Passat з мотором W8 продають за смішні гроші

VW Passat з W8, який продають за 3500 євро.. Фото: PiataAuto

У мережі з'явилося оголошення про продаж незвичайного Volkswagen Passat в кузові B5. Особливістю цього автомобіля є його "серце" – під капотом встановлено унікальний двигун W8.

VW Passat з W8 вважається досить рідкісним авто: його випускали на початку 2000-х, і за три роки виробництва було зібрано лише 800 екземплярів. З них понад 680 було продано в рідній Німеччині, і ось один з цих екземплярів зараз потребує нового власника.

VW Passat з W8, який продають за 3500 євро. Фото: PiataAuto

Як пише сайт PiataAuto, за автомобіль просять всього 3500 євро. При цьому, судячи з фото, у Пасата гарний стан, а його пробіг – менше 250 000 км. Найчастіше за аналогічні авто в подібному стані просять мінімум 7 000 євро, а в середньому 10-13 тисяч.

VW Passat з W8, який продають за 3500 євро. Фото: PiataAuto

Продавець зазначає, що у седана немає ніяких проблем з технічною частиною, незважаючи на складність конструкції. Зовсім недавно він пережив капремонт, під час якого йому замінили абсолютно всі рідини, приводний ремінь, свічки запалювання, частину електроніки та ін. Єдина деталь, яку доведеться замінити майбутньому власнику, – це клапан в системі кондиціонування повітря.

W8, яким оснащувався VW Passat Фото: PiataAuto

До речі, про технічні характеристики незвичайного VW Passat. Відмінна риса його мотора W8 – хороша потужність при відносно компактних розмірах (в цьому двигуні загальна кількість циліндрів поділяється не на дві частини, які утворюють V-подібний двигун, а на 4, завдяки чому і вийшла W-подібна конструкція). Потужність мотора становить 275 сил, робочий об'єм – 4 літри. Працює двигун в тандемі з "механікою" і повним приводом; до 100 км/год автомобіль прискорюється за 6,8 сек, максимальна швидкість становить 250 км/год.

VW Passat з W8, який продають за 3500 євро. Фото: PiataAuto

Також у VW Passat з W8 відмінне оснащення: мультимедіа з навігацією, підігрів сидінь, автоматичний клімат-контроль і ксеноновая оптика.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німець трохи випадково не продав свою BMW за 1 євро.