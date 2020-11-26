Рідкісний спорткар з колекції султана Брунею виставили на продаж.

Про це повідомляється на сайті американської компанії Curated, яка пропонує придбати унікальний автомобіль.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Компанія Curated з Майамі займається торгівлею рідкісними і ексклюзивними автомобілями, а також їх реставрацією. Черговий раритет, який чекає свого нового власника, раніше належав одному з найвідоміших колекціонерів автомобільної екзотики – султану Брунею, зібрання якого більше нагадує печеру Аладдіна, стільки в ній скарбів.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Однією з численних перлин колекції є цей екземпляр італійського спорткара Cizeta V16T з шасі під номером #101. Це єдиний виготовлений екземпляр, пофарбований в синій колір і має шкіряне оздоблення такого ж кольору.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

З 4 по 14 березня 1993 року цей автомобіль експонувався на престижному автошоу у Женеві, а вже 30 березні вирушив з Італії до свого першого та єдиного власника – султана Брунею Хассанала Болкіаха. Операція здійснювалася сінгапурської компанією Hong Seh Motors.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Цікаво, що з невідомих причин автомобіль так і не дістався до свого законного власника, а залишився в Сінгапурі на зберіганні в Hong Seh Motors де і знаходився до недавнього часу. Тож не дивно, що на одометрі машини всього 983 км. У липні нинішнього року автомобіль прибув у Майамі в салон компанії Curated.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Cizeta V16T оснащена 6-літровим 64-клапанним інжекторним мотором V16, який розвиває потужність 540 к.с., а обертовий момент досягає 542 Нм. Вся ця міць відправлялася до задніх коліс через 5-ступінчасту "механіку" від ZF. Авторство дизайну клиновидного купе належить творцеві легендарного Lamborghini Countach Марчелло Гандіні.

1993 Cizeta V16T wearecurated.com

Ціна автомобіля не повідомляється, але за даними Business Insider він обійдеться своєму новому власнику в суму не менше $725 000.

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