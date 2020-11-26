Рідкісний спорткар з колекції султана Брунею виставили на продаж.

Про це повідомляється на сайті американської компанії Curated, яка пропонує придбати унікальний автомобіль.

Компанія Curated з Майамі займається торгівлею рідкісними і ексклюзивними автомобілями, а також їх реставрацією. Черговий раритет, який чекає свого нового власника, раніше належав одному з найвідоміших колекціонерів автомобільної екзотики – султану Брунею, зібрання якого більше нагадує печеру Аладдіна, стільки в ній скарбів.

Однією з численних перлин колекції є цей екземпляр італійського спорткара Cizeta V16T з шасі під номером #101. Це єдиний виготовлений екземпляр, пофарбований в синій колір і має шкіряне оздоблення такого ж кольору.

З 4 по 14 березня 1993 року цей автомобіль експонувався на престижному автошоу у Женеві, а вже 30 березні вирушив з Італії до свого першого та єдиного власника – султана Брунею Хассанала Болкіаха. Операція здійснювалася сінгапурської компанією Hong Seh Motors.

Цікаво, що з невідомих причин автомобіль так і не дістався до свого законного власника, а залишився в Сінгапурі на зберіганні в Hong Seh Motors де і знаходився до недавнього часу. Тож не дивно, що на одометрі машини всього 983 км. У липні нинішнього року автомобіль прибув у Майамі в салон компанії Curated.

Cizeta V16T оснащена 6-літровим 64-клапанним інжекторним мотором V16, який розвиває потужність 540 к.с., а обертовий момент досягає 542 Нм. Вся ця міць відправлялася до задніх коліс через 5-ступінчасту "механіку" від ZF. Авторство дизайну клиновидного купе належить творцеві легендарного Lamborghini Countach Марчелло Гандіні.

Ціна автомобіля не повідомляється, але за даними Business Insider він обійдеться своєму новому власнику в суму не менше $725 000.

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