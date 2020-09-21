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Рідкісний Porsche іржавів у сараї 25 років: зараз його виставили на продаж

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
9,0 т.
Покинутий Porsche 911S, який зараз виставили на продаж. Джерело: bringatrailer.com

У мережі виставили на продаж рідкісний Porsche 911S 1967 року. Машина перебуває в поганому стані, а все тому, що у неї непроста доля – протягом 25 років вона стояла покинутою в сараї.

Оголошення про продаж спорткара розміщено на онлайн-аукціоні Bring A Trailer.

Покинутий Porsche 911S, який зараз виставили на продаж.

В оголошенні зазначається, що "Порше" залишили в сараї ще в 1993 році. У 2018 році автомобіль випадково знайшли, він потрапив до нових господарів, проте відтоді нічого не змінилося – покинутий 911-й так і не довели до ладу.

Покинутий Porsche 911S, який зараз виставили на продаж.
Покинутий Porsche 911S, який зараз виставили на продаж.
Покинутий Porsche 911S, який зараз виставили на продаж.

Мало того, що спорткар має поганий вигляд (дуже багато іржі та гнилі), він ще й не на ходу – у машині відсутні деякі компоненти і ключі. Втім, основні агрегати – двигун, коробка передач і навіть колеса – збереглися. У комплект також входять різні інструменти, запасне колесо і домкрат.

Покинутий Porsche 911S, який зараз виставили на продаж.

Оснащений автомобіль 2,0-літровим опозитним мотором на 160 к. с. з двома карбюраторами і 5-ступеневою МКПП. Також у нього вініловий салон, кермо з дерев'яним ободом, плюс стереосистема і кондиціонер, які встановив колишній власник.

Покинутий Porsche 911S, який зараз виставили на продаж.

Охочому повернути німецьку легенду на дороги пропонується купити Porsche 911S 1967 за 18 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці назвали б/у авто, які служать вічно.

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