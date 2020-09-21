Рідкісний Porsche іржавів у сараї 25 років: зараз його виставили на продаж

У мережі виставили на продаж рідкісний Porsche 911S 1967 року. Машина перебуває в поганому стані, а все тому, що у неї непроста доля – протягом 25 років вона стояла покинутою в сараї.

Оголошення про продаж спорткара розміщено на онлайн-аукціоні Bring A Trailer.

В оголошенні зазначається, що "Порше" залишили в сараї ще в 1993 році. У 2018 році автомобіль випадково знайшли, він потрапив до нових господарів, проте відтоді нічого не змінилося – покинутий 911-й так і не довели до ладу.

Мало того, що спорткар має поганий вигляд (дуже багато іржі та гнилі), він ще й не на ходу – у машині відсутні деякі компоненти і ключі. Втім, основні агрегати – двигун, коробка передач і навіть колеса – збереглися. У комплект також входять різні інструменти, запасне колесо і домкрат.

Оснащений автомобіль 2,0-літровим опозитним мотором на 160 к. с. з двома карбюраторами і 5-ступеневою МКПП. Також у нього вініловий салон, кермо з дерев'яним ободом, плюс стереосистема і кондиціонер, які встановив колишній власник.

Охочому повернути німецьку легенду на дороги пропонується купити Porsche 911S 1967 за 18 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці назвали б/у авто, які служать вічно.