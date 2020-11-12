Рідкісний "Москвич" продають за мільйон

На продаж виставили рідкісну модель "Москвича" "Святогор" 1998 року випуску за 970 тисяч рублів.

Як повідомляє портал Drom, ще одна "капсула часу" перебувала в приватній колекції і практично не експлуатувалася всі ці роки – на одометрі машини всього 67 км. Завдяки догляду і правильному зберіганню, машина ніби щойно зійшла із заводського конвеєра АЗЛК.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

"Святогор" має оригінальне забарвлення темно-зеленого кольору і не має слідів корозії. У салоні все також збереглося в ідеальному стані. Він оздоблений сірою тканиною.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

Під капотом автомобіля розташовується мотор від ВАЗ-2106. Бензиновим двигун об'ємом 1,6 літра розвиває потужність 76 к.с. і працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

Модернізована версія автомобіля "Москвич-2141", що отримала власне ім'я "Святогор", дебютувала в 1997 році й випускалася на АЗЛК до 2002 року. За цей час було зібрано понад 716,8 тисяч примірників. Крім 1,6-літрового двигуна, модель оснащувалася 2-літровим мотором Renault потужністю 113 к.с., 1,7-літровим УЗАМ-3317 (85 к.с.). і 1,8-літровими ВАЗ-2130.

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

1998 "Москвич-2141" "Святогор" drom.ru

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