Рідкісний "Москвич" продають за мільйон

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
3,5 т.
Рідкісний 'Москвич' продають за мільйон

На продаж виставили рідкісну модель "Москвича" "Святогор" 1998 року випуску за 970 тисяч рублів.

Як повідомляє портал Drom, ще одна "капсула часу" перебувала в приватній колекції і практично не експлуатувалася всі ці роки – на одометрі машини всього 67 км. Завдяки догляду і правильному зберіганню, машина ніби щойно зійшла із заводського конвеєра АЗЛК.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"

"Святогор" має оригінальне забарвлення темно-зеленого кольору і не має слідів корозії. У салоні все також збереглося в ідеальному стані. Він оздоблений сірою тканиною.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"

Під капотом автомобіля розташовується мотор від ВАЗ-2106. Бензиновим двигун об'ємом 1,6 літра розвиває потужність 76 к.с. і працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"

Модернізована версія автомобіля "Москвич-2141", що отримала власне ім'я "Святогор", дебютувала в 1997 році й випускалася на АЗЛК до 2002 року. За цей час було зібрано понад 716,8 тисяч примірників. Крім 1,6-літрового двигуна, модель оснащувалася 2-літровим мотором Renault потужністю 113 к.с., 1,7-літровим УЗАМ-3317 (85 к.с.). і 1,8-літровими ВАЗ-2130.

1998 "Москвич-2141" "Святогор"
1998 "Москвич-2141" "Святогор"

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