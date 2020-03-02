Рідкісний ЛуАЗ в італійській доробці знайшли під час знесення нетрів

Під час знесення нетрів випадково був виявлений легендарний позашляховик ЛуАЗ. Все б нічого, та тільки знайдений екземпляр виявився дуже рідкісним.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль знайшли в центрі Москви, коли зносили гаражі та різні надбудови. Машину викотили з-під куп сміття й залишили біля голубника. На перший погляд може здатися, що це найзвичайнісінький ЛуАЗ-968М, який до того ж перебуває в поганому стані. Однак, самі того не підозрюючи, будівельники наткнулися на експортний ЛуАЗ-969М-01 1988 року, доопрацьований італійською фірмою Martorelli.

Рідкісний ЛуАЗ від Martorelli Golovach, Drive2

За даними Facebook-спільноти "Українські автомобілі", історія цієї модифікації ЛуАЗу почалася у 1986 році, коли модель почали постачати на замовлення вищезгаданої фірми Martorelli. В Італії ЛуАЗ проходив низку доопрацювань, які доводили його до європейських стандартів і підвищували рівень комфорту й привабливості авто.

Рідкісний ЛуАЗ від Martorelli Golovach, Drive2

Зокрема, у позашляховика була змінена базова комплектація, крім того, пропонувалися додаткові опції – двигун Ford, новий пластиковий дах або тент, інше кермо, дзеркала заднього виду, дверні замки, колеса, а також подовжені щітки. Крім того, на передньому бампері з'явилися гумові ікла, на крилах коліс – пластикові накладки.

Рідкісний ЛуАЗ від Martorelli Golovach, Drive2

Рідкісний ЛуАЗ від Martorelli Golovach, Drive2

Але не минулося й без конструкторських змін. Італійський ЛуАЗ отримав поліпшену ергономіку, більш зручні сидіння, травмобезпечну панель вітрової рами, посилену підвіску, яка підвищувала вантажопідйомність на пів центнера, а також повторювачі показників поворотів.

Звичайний ЛуАЗ-968М wikipedia.org

Звичайний ЛуАЗ-968М wikipedia.org

Упродовж першого року виробництва Martorelli випустила 147 українських позашляховиків, але, крім Європи, її також продавали в СРСР. У Союзі ЛуАЗ-969М-01 коштував на 300 рублів дорожче за звичайну "емку" – 5400 рублів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував один з найдивовижніших ЛуАЗів – на гусеницях.

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