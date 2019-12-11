Рідкісний екземпляр: в мережі з'явилося фото унікального УАЗа

В інтернеті розмістили архівну фотографію машини для заливки льоду, створеную на базі УАЗ-451.

Як стало відомо OBOZREVATEL, такі незвичайні ледозаливні комбайни випускалися невеликим тиражем з 1960 по 1970 роки. Довгий час спеціальні машини працювали на льодових аренах в СРСР. Автомобіль побудований на шасі УАЗ-451, але відрізняється від своїх побратимів по сімейству унікальною конструкцією.

Ледозалівочний комбайн на шасі УАЗ 60-70-х років facebook.com

Зокрема, на раму встановили кілька секцій – бак з водою, відділення для збору крижаної крихти, а ззаду автомобіля розмістили ніж для зрізання льоду. Над ним на спеціальному майданчику було встановлено крісло водія і органи управління. Кермо в передній і задній частині машини з'єднали за допомогою карданного шарніра і довгого валу. Кабіну зменшили до невеликого відсіку, необхідного для доступу до двигуна.

Минуло вже не одне десятиліття з моменту створення цього автомобіля, але базою для ледозаливних комбайнів і раніше виступає стара добра "Буханець".

Сучасний ледозалівочний комбайн МКМ-1904-03 на шасі УАЗ lzmkm.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, український умілець схрестив ВАЗ і BMW.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!