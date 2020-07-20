Рідкісний автомобіль за 2 млн доларів розбили в ДТП

Суперкар Ferrari F40 – рідкісний зразок італійського автопрому. Одну з таких машин розбили через необережність. ДТП сталася в Австралії.

Колекційний автомобіль потрапив у серйозну ДТП. Фото: topgir.com.ua

Водій проводив тест-драйв перед покупкою разом із представником дилера. Ніхто, до речі, не постраждав. Але з керуванням потужним старим суперкаром впоратися не вдалося, тому автомобіль вилетів із дороги і застряг між деревами.

На фото видно, що всі зовнішні панелі отримали серйозні пошкодження. Крім того, помітно, що геометрія кузова порушилася від сильного удару. Це спричинить серйозні витрати на ремонт. Звісно, якщо автомобіль узагалі вдасться відновити.

Потенційний покупець намагався покататися на авто, але щось пішло не так. Фото: topgir.com.ua

Конкретну Ferrari F40 дилер виставив на продаж за ціною майже 2 мільйони доларів (2,7 млн австралійських дол.), що є досить звичайною сумою для F40. Виробництво моделі завершилося в 1992 році. Всього з 1987-го встигли створити 1315 примірників.

За розбиту Ferrari F40 доведеться заплатити велику суму. Фото: topgir.com.ua

Їх стає менше з кожною подібною ДТП. Адже автомобіль оснащено потужним V8 на 480 к.с. з розгоном до 100 км/ч приблизно за 4 с, при цьому в ньому відсутні будь-які сучасні помічники руху.

Невідомо, чи вдасться відновити автомобіль. Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL показував розбитий суперкар Chevrolet Corvette C8, який виставили на продаж за ціною нового цілого автомобіля такої ж моделі.