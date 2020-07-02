Рідкісне поєднання: в Україні помітили VW Golf на радянських номерах

В Україні помітили досить незвичайний Volkswagen Golf II. Точніше, в самому автомобілі немає нічого такого, що привертало б увагу, дивує інше – його номери.

Відповідні фото опублікував користувач Facebook Вадим Володарський.

Volkswagen Golf на радянських номерах; скриншот публікації

Старенький Гольф примітний тим, що у нього радянські номера. У цьому разі інтерес полягає в тому, що в Радянському Союзі було дуже мало закордонних машин. За ідеєю, автомобіль могли зареєструвати вже після розпаду СРСР, оскільки такі держзнаки ще видавали деякий час у незалежних республіках, однак і на початку 90-х машин із "країн капіталізму" в наших краях було дуже мало. Зараз же в основному такі авто можна побачити хіба що на звалищі, тоді як цей Гольф, судячи з усього, ще їздить дорогами загального користування.

Для розуміння, Volkswagen Golf II випускався з 1983 по 1992 роки, а номери такого типу видавалися в Союзі з 1980 по 1991, в Україні ж – з 1992 по 1993 р. Виходячи з цього, можна припустити, що в Україну хетчбек міг потрапити з невеликим пробігом, а може навіть новим (що теж досить цікаво).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж ідеальний "бандитський автомобіль 90-х".