Рідкісне американське авто вивезуть з України до США

Українськими дорогами останніми днями їздить 1 з 1198 випущених спорткарів Dodge Viper GTS. Рідкісний автомобіль американського виробництва зараз перебуває на реставрації, і після закінчення робіт його експортують до США.

Про це повідомляє TopGir. Відомо, що Dodge Viper GTS 1997 року з'явився в Україні ще кілька років тому – раніше спорткар бачили в Донецьку, але потім він "перебрався" у Київ. А зовсім недавно машину зняли в столиці в частково розукомплектованому стані на евакуаторі і, як вдалося дізнатися виданню у власника, після ремонту її відвезуть до Америки до нового власника. Цей той рідкісний випадок, коли авто зі США везуть не зі Штатів, а, навпаки, у самі Штати.

Dodge Viper GTS 1997 року, який вже кілька років "живе" в Україні. На фото: те саме авто 8 років тому topgir.com.ua

Dodge Viper GTS з'явився на світ 1996 року, це був один із найбільш культових автомобілів 90-х. Спорткар оснащувався 8,0-літровим V10 потужністю 456 к.с., але двигун конкретно цього екземпляра був форсований до 600 к.с., завдяки чому позначку в 100 км/год автомобіль долає за 3,3 секунди. Характерна риса цього авто – опуклий із боків дах, щоб було зроблено для можливості використання шоломів. Viper GTS вважається одночасно і гоночним, і дорожнім автомобілем, проте впоратися з ним може далеко не кожен, особливо в зимовий період, оскільки у машини відсутні як ESP, так і трекшн-контроль.

Зараз автомобіль перебуває в частково розібраному стані - його готують до продажу instagram.com/vehicles.exclusive

Зараз Dodge Viper GTS продають у США в середньому за 90 000 – 120 000 доларів (ціна конкретного екземпляра залежить від стану і пробігу).

Dodge Viper GTS - загалом було випущено менш ніж 2000 таких авто instagram.com/eastriderz.club

Dodge Viper GTS на одному з майданчиків у Києві 8 років тому topgir.com.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL: