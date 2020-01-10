Риболовля в Росії закінчилася втопленням 30 автомобілів

Курйозний випадок трапився у РФ. На острові Руський, що у 40 км від Владивостока, пішли під лід близько 30 автомобілів.

Як з'ясував OBOZREVATEL, машини належали рибалкам, які приїхали на острів. Вони припаркували автомобілі, а самі пішли рибалити. Транспортні засоби були залишені на імпровізованій парковці – на кризі уздовж берега. Крига був досить товстою і щільною, однак через надмірно велике навантаження вона не витримала, і в підсумку автомобілі пішли по воду.

Серед потопельників виявилися досить дорогі екземпляри – Lexus RX, Toyota Land Cruiser, Nissan X-Trail. Евакуація кожного з авто коштувала власниками мінімум 25 000 грн, втім, не виключено, що операція з порятунку певною мірою була безглуздою, оскільки машини були пошкоджені не прісною, а солоною водою.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, у гаражі знайшли Mercedes, який згодом продали за 200 000 доларів.

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