Rezvani офіційно представив новий 6-колісний всюдихід

Американська компанія Rezvani офіційно представила новий 6-колісний позашляховик Hercules 6×6.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль побудований на базі пікапа Jeep Gladiator і продовжує розвиток теми гіпервездеходов марки Rezvani. Зокрема, від двухосного Rezvani Tank автомобіль успадкував вантажну платформу довжиною 2438 мм.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Автомобіль отримав додаткову світлодіодну "люстру" на даху, власний дизайн задньої частини, оригінальні легкосплавні диски бронзового кольору з позашляховою гумою зовнішнім радіусом 37 дюймів, гоночну підвіску Fox і мости Dana 60.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Салон Hercules 6×6 отримав комбіновану обробку зі шкіри Nappa та замші, а розважати водія і його супутників буде преміальна аудіосистема Alpine з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм і підтримкою Apple CarPlay.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

У базовій версії під капотом розташовується 3,6-літровий мотор Pentastar V6 потужністю 289 к.с. і обертовим моментом 353 Нм. Також покупці можуть замовити версію із 3-літровим турбодизелем EcoDiesel V6, який розвиває потужність 264 к.с. і крутний момент у 600 Нм.

Для любителів "екзотики" компанія готова запропонувати 6,4-літровий HEMI V8, який має у своєму арсеналі 507 к.с., а якщо і цього буде недостатньо, то в портфоліо моделі є компресорний V8.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Обсяг мотора збільшили до 7 літрів, встановили нові поршні, розподільні вали і кований спортивний коленвал. Завдяки всім цим змінам і новим налаштуванням V8 розвиває гігантські потужність (1318 к.с.) і момент (1341 Нм).

Три "звичайних" мотори пропонуються на вибір з 8-ступеневим "автоматом" або 6-ступеневою "механікою". Із найпотужнішим мотором встановлюється виключно 8-ступенева АКП від недавно представленого пікапа Ram 1500 TRX. Всі версії Hercules 6×6 оснащуються повнопривідною трансмісією, яка дозволяє вибирати режими руху 6×2, 6×4 або 6×6.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Для особливо важливих персон компанія пропонує версію Military Edition, яка захищає водія і пасажирів кевларовими бронеплитами і куленепробивним склом. Також броньовик має шини run flat, бензобак, що самовідновлюється, захист днища від ударної хвилі і протимінний захист.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Також машина отримає силовий бампер, посилену підвіску, ручки дверей з електроприводами і систему створення димової завіси. У списку опцій є система нічного бачення з тепловізором, інтерком, додаткова світлотехніка і комплект устаткування для надання першої медичної допомоги.

Rezvani Hercules 6×6 rezvanimotors.com

Вартість шестиколісного всюдихода варіюється від $225 тисяч за базову версію до $325 тисяч за броньований Military Edition зі стандартним 3.6 Pentastar V6. За турбодизель доведеться доплатити $40 тисяч, а топовий 7-літровий мотор обійдеться додатково у $249 тисяч.

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