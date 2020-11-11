Rezvani офіційно представив новий 6-колісний всюдихід

Американська компанія Rezvani офіційно представила новий 6-колісний позашляховик Hercules 6×6.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Автомобіль побудований на базі пікапа Jeep Gladiator і продовжує розвиток теми гіпервездеходов марки Rezvani. Зокрема, від двухосного Rezvani Tank автомобіль успадкував вантажну платформу довжиною 2438 мм.

Автомобіль отримав додаткову світлодіодну "люстру" на даху, власний дизайн задньої частини, оригінальні легкосплавні диски бронзового кольору з позашляхової гумою зовнішнім радіусом 37 дюймів, гоночну підвіску Fox і мости Dana 60.

Салон Hercules 6×6 отримав комбіновану обробку зі шкіри Nappa та замші, а розважати водія і його супутників буде преміальна аудіосистема Alpine з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм і підтримкою Apple CarPlay.

У базовій версії під капотом розташовується 3,6-літровий мотор Pentastar V6 потужністю 289 к.с. і обертовим моментом 353 Нм. Також покупці можуть замовити версію з 3-літровим турбодизелем EcoDiesel V6, який розвиває потужність 264 к.с. і крутний момент у 600 Нм.

Для любителів "екзотики" компанія готова запропонувати 6,4-літровий HEMI V8, який має в своєму арсеналі 507 к.с., а якщо і цього буде недостатньо, то в портфоліо моделі є компресорний V8.

Обсяг мотора збільшили до 7 літрів, встановили нові поршні, розподільні вали і кований спортивний коленвал. Завдяки всім цим змінам і новим налаштуванням V8 розвиває гігантські потужність (1318 к.с.) і момент (1341 Нм).

Три "звичайних" мотора пропонуються на вибір з 8-ступінчастим "автоматом" або 6-ступінчастою "механікою". З найпотужнішим моторів встановлюється виключно 8-ступенчатаая АКП від недавно представленого пікапа Ram 1500 TRX. Всі версії Hercules 6×6 оснащуються повнопривідною трансмісією, яка дозволяє вибирати режими руху 6×2, 6×4 або 6×6.

Для особливо важливих персон компанія пропонує версію Military Edition, яка захищає водія і пасажирів кевларовими бронеплитами і куленепробивним склом. Також броньовик має шини run flat, бензобак, що самовідновлюється, захист днища від ударної хвилі і протимінний захист.

Також машина отримає силовий бампер, посилену підвіску, ручки дверей з електроприводами і систему створення димової завіси. У списку опцій є система нічного бачення з тепловізором, інтерком, додаткова світлотехніка і комплект устаткування для надання першої медичної допомоги.

Вартість шестиколісний всюдихода варіюється від $225 тисяч за базову версію до $325 тисяч за броньований Military Edition зі стандартним 3.6 Pentastar V6. За турбодизель доведеться доплатити $40 тисяч, а топовий 7-літровий мотор обійдеться додатково у $249 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey анонсувала випуск шестиколісного "динозавра" VelociRaptor 6х6.