Ретропробігом із карантину: COVID-19 не привід відмовлятися від туризму

Ентузіасти ретроруху з Харкова на 63-річному британському Ford Consul вирішили на особистому прикладі показати, що пандемія коронавірусу не привід відмовляти собі в радості людського спілкування і знайомства з рідною країною.

1957 Ford Consul II. фото: obozrevatel.com

Як зазначив організатор та ідейний натхненник автопробігу Дмитро Харченко, "ми хочемо показати важливість підтримки жителями України місцевих туристичних об'єктів та ініціатив, враховуючи спад в індустрії туризму і падіння доходів на тлі пандемії і економічної кризи".

1957 Ford Consul II. фото: obozrevatel.com

За 21 день екіпаж має намір подолати дистанцію приблизно 3200 км. Після відвідин Полтави, Чернігова та Києва учасники пробігу побувають у Рівному, Дубно, Львові, Івано-Франківську та на гірськолижному курорті Буковель. На зворотному шляху до рідного Харкова екіпаж чекають у Тернополі, Вінниці, Хмельницькому, Умані, Жашкові, Білій Церкві та Лубнах. Третину маршруту вже пройдено, але попереду ще чимало цікавих зустрічей і знайомств із пам'ятками нашої неосяжної України.

1957 Ford Consul II. фото: obozrevatel.com

Унікальною особливістю пробігу став автомобіль, на якому їдуть мандрівники. Цей примірник англійського Ford Consul II (1956-1962) був виготовлений у далекому 1957 році. Кілька таких непримітних седанів використовувалися співробітниками посольства Великобританії в СРСР. Коли термін його служби Її Величності закінчився, автомобіль було продано через комісійний магазин у Москві й відправлено до нового власника в Луганськ. Там він і був придбаний його нинішнім власником 8 років тому. Відтоді вiн неодноразово брав участь у різних ретрозльотах і фестивалях. На сьогоднішній день це єдиний примірник Ford Consul II в Україні.

1957 Ford Consul II. фото: obozrevatel.com

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