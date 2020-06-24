Рестайлінговий кросовер Nissan Kicks представили в Японії

На японському ринку дебютував оновлений кросовер Nissan Kicks. Продажі новинки стартують 30 червня по ціні від 2,7 млн ієн ($ 24845).

Презентований минулого місяця в Таїланді, субкомпактний кросовер, який в ієрархії знаходиться на сходинку нижче Juke, отримав японську "прописку". Новинка буде запропонована з гібридним силовим агрегатом, що включає 1,2-літровий 3-циліндровий бензиновий мотор, тяговий електродвигун і невелику літій-іонну батарею енергоємністю всього 1,57 кВтг. У рух модель приводиться електродвигуном, а енергію для нього забезпечує ДВС, що виконує функцію бензогенератора.

2021 Nissan Kicks. фото: nissan.co.jp

Сумарна потужність силового агрегату становить 129 к.с., а крутний момент (260 Нм) доступний відразу після старту. Водій може вибирати між 4-ма режимами роботи системи: Normal, S, Eco і EV.

Крім цього, Kicks пропонує систему напівавтоматичного управління ProPilot, яка забезпечує контроль за збереженням безпечної дистанції, утримання в смузі руху, автоматичного екстреного гальмування, а також запобігання помилкового використання педалі акселератора.

2021 Nissan Kicks. фото: nissan.co.jp

Новинка буде доступна в 13 різних кольорах екстер'єру, включаючи 4 двоколірних варіанту. Від попередника модель відрізняється більшим облицюванням радіатора та іншою світлотехнікою.

2021 Nissan Kicks. фото: nissan.co.jp

2021 Nissan Kicks. фото: nissan.co.jp

У салоні з'явилися нові кольори і матеріали оздоблення, а також новий сенсорний екран з діагоналлю на 7 або 8 дюймів в залежності від комплектації.

2021 Nissan Kicks. фото: nissan.co.jp

2021 Nissan Kicks. фото: nissan.co.jp

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan показала новий кросовер Nissan X-Trail.