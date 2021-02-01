Renault зупинить випуск популярної міської моделі

Renault припинить випускати популярну модель Twingo. Натомість у лінійці нового покоління його замінить прототип Renault 5.

Про причини виведення Twingo з ринку розповів генеральний директор компанії Лука де Мео. За його словами, малолітражки з двигунами внутрішнього згорання зникнуть через європейські стандарти. Про це він заявив журналу L’Automobile.

"Соромно відмовлятися від цього типу транспортних засобів, але маленькі машини, що працюють на згорянні, зникнуть через правила гри", – сказав де Мео.

Стосовно відродженого Renault 5, якого представили на нещодавній презентації стратегічного плану компанії "Renaulution", то він отримав впізнаваний силует і пропорції, світлотехніку та характерний кут нахилу задньої стійки..

Renault 5, який має замінити популярну модель Twingo Renault

Також у плані компанії йшлося про те, що до 2025 року Renault представить 24 нові моделі. Половину з них становитимуть моделі сегментів C та D, а інші 10 будуть повністю електричними транспортними засобами.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Renault випустить новий кросовер за 7 тисяч доларів. Kiger матиме два бензинові мотори – літровий 3-циліндровий двигун в двох варіантах — атмосферному і турбованому, з віддачею в 72 і 100 кінських сил відповідно.