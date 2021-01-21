Renault випустить новий кросовер за 7 тисяч доларів

Марія Шевчук Новини 16:05, 21.01.2021 Оновлено: 16:17, 21.01.2021

28 січня Renault презентує серійну версію субкомпактного кросовера Kiger. В першому кварталі 2021 року його почнуть продавати в Індії. Очікується, що ціна авто за базову версію буде 530000 рупій, що трошки більше 7 тисяч доларів.

Як повідомляє motor1.com, за габаритами модель буде, як більшість компактних кросоверів. Хоча її довжина становитиме 3990 мм, а дорожній просвіт складе 205 або 210 мм.

Серійний варіант моделі побудують на спрощеній модульній платформі CMF-A + від альянсу Renault-Nissan. На ній вже базуються крос-хетчбек Renault Kwid і компактний кросовер Nissan Magnite.

Серійний варіант моделі побудують на спрощеній модульній платформі
motor1.com
У Kiger буде два бензинові мотори
motor1.uol.com.br
Його побудують на спрощеній модульній платформі CMF-A +
motor1.uol.com.br
Модель буде компактною
motor1.uol.com.br

Kiger матиме два бензинові мотори – літровий 3-циліндровий двигун в двох варіантах — атмосферному і турбованому, з віддачею в 72 і 100 кінських сил відповідно.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Porsche показав новий Taycan та назвав його ціну.

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