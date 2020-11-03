Renault відзначила 40-річчя Trafic оновленою моделлю

Французька компанія Renault представила оновлений пасажирський мінівен Trafic, який в цьому році відзначає своє 40-річчя.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Автомобіль отримав оновлення зовнішності і дизайну інтер'єру, а також розширений список опцій.

Зовні оновлений Trafic можна відрізнити по рельєфному капоту, світлодіодним оптиці з фірмовим малюнком Renault C-Shape, інший решітці радіатора і новими бамперами. Крім того, для новинки підготували елегантні 17-дюймові диски з 5-ю здвоєними спицями і нову металізовану емаль Carmin Red.

Дизайн інтер'єр повністю оновився. По центру торпеди встановили 8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи Easy Link, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto, а також забезпечена супутниковою навігацією. Для ювіляра підготували нове мультифункціональне кермо, інший важіль КП і блок управління кліматичною системою. У списку опцій з'явилося відділення для бездротової зарядки смартфона.

Завдяки оновленню модифікації Combi і SpaceClass стали більш комфортними як для водія, так і для пасажирів. У салоні передбачено 9 місць, а багажне відділення має корисний об'єм 1,8 м3.

У списку опцій з'явився адаптивний круїз-контроль, що підтримує дистанцію до авто, що рухається попереду, система екстреного гальмування, функція моніторингу "сліпих" зон і нова подушка безпеки пасажира, розрахована на двох осіб.

За доплату автомобіль можна оснастити VIP-комплектом Prestige Pack з шкіряними кріслами, а з пакетом Adventurer Pack спинки сидінь третього ряду перетворюються у спальне місце.

Нові Trafic Combi і SpaceClass будуть оснащуватися трьома дизельними моторами на вибір: dCi 150, який працює в парі з "механікою" або роботизованою 6-ступінчастою КП EDC з двома зчепленнями, dCi 110, для якого доступна тільки "механіка" і dCi 170, який працює в парі з КП EDC. Всі версії з EDC також забезпечені системою Stop & Start.

Терміни появи новинки у дилерів стануть відомі на початку майбутнього року, а замовлення почнуть приймати в березні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Renault має намір в майбутньому відмовитися від дизельних моторів.