Renault відзначає 60-річчя моделі 4L

У нинішньому році французька компанія Renault відзначає ювілей легендарної моделі 4L.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компактний хетчбек, який дебютував у 1961 році, став одним із найуспішніших автомобілів марки. За 30 років було продано понад 8 мільйонів автомобілів у більш ніж 100 країнах світу.

За 30 років було продано понад 8 мільйонів автомобілів Renault 4L у більш ніж 100 країнах світу media.renault.com

Незважаючи на пандемію COVID-19, ювілейні урочистості проводитимуть регулярно протягом року. В межах святкування 60-річчя 4L передбачено програму з онлайн-зустрічами, які будуть проходити у соціальних мережах 4 та 14 числа кожного місяця. Вона буде містити ексклюзивний контент, створений фанатами та для фанатів моделі, зокрема інтерв'ю з колекціонерами та знаменитостями. Все це допоможе повернутися в історію автомобіля, який для своєї епохи зробив набагато більше, ніж будь-яка інша модель.

На лютий заплановано онлайн-зустріч із дизайнером Грегом, який створив більш ніж десяток ексклюзивних ілюстрацій із Renault 4L media.renault.com

Зокрема, на лютий заплановано онлайн-зустріч із графічним дизайнером та ілюстратором Грегом (Greg). Він створив понад десяток ексклюзивних ілюстрацій із Renault 4L, які будуть публікуватися протягом року. Ювілей також дасть фанатам можливість розповісти про свою любов до 4L та дізнатися багато інших цікавих історій, розказаних за кермом цього легендарного автомобіля (з 8 лютого у соцмережах).

Із 14 лютого L'Atelier Renault буде показувати у своїй вітрині на Єлисейських Полях "паризьку" версію 4L, що відрізняється унікальним впізнаваним плетеним малюнком на кузові. У березні підрозділ Renault Classic, що відповідає за збереження спадщини Renault, презентує 30 моделей Renault 4. Лідери думок у квітні розкажуть свою версію історії автомобіля через короткометражки, зняті у техніці Stop-Motion, у них буде використано колекцію масштабних моделей Renault.

Із 14 лютого L'Atelier Renault буде показувати "паризьку" версію 4L, що відрізняється унікальним плетеним малюнком на кузові media.renault.com

У бутіку L'Atelier Renault і в інтернет-магазині, починаючи з травня, можна буде придбати цілу колекцію предметів, присвячених 4L, які було розроблено спеціально до 60-річчя моделі. Також в останній весняний місяць компанія випустить серію відеороликів, які розкривають секрети 4L через інші моделі Renault. Це дасть змогу зібрати відгуки власників, колекціонерів та знаменитостей, пов'язаних з історією цього автомобіля.

В останній весняний місяць компанія випустить серію відеороликів, які розкривають секрети 4L media.renault.com

Як справжня ікона кіноекрана, в липні 4L прикрасить червону доріжку 74-го міжнародного Каннського кінофестивалю, а у паризькому L'Atelier Renault пройде виставка "4L pop icon". У вересні планується спільний захід з оператором каршерінгу Zity. А в листопаді Renault обіцяє сюрприз для фанів бренда – таємничий фургон 4L.

Інші події буде анонсовано протягом року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault показала спадкоємця легендарної Renault 5, а також випустить новий кросовер за 7 тисяч доларів.