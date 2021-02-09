Renault відродить ретро-модель та дасть їй електродвигун

Renault планує відродити ще одну свою класичну модель Renault 4. Вона випускалася з 1961 до 1994 року і була наймасовішою моделлю на європейському ринку.

Ще минулого місяця компанія представила концепцію відродженої Renault 5. Автомобіль на вигляд буде сучасним, але матиме певні відсилання до історичного оригіналу. Тепер же автовиробник вирішив відродити ще одну ретро-модель. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У Renault 4 встановлять електродвигун. Як і 5, автомобіль буде базуватися на платформі CMF-B. Водночас від Renault 5 модель відрізнятиметься загальними формами. За розмірами вона буде подібна до компактного кросовера.

Також в обох моделей буде різний цільовий сегмент ринку, на якому Renault 4 має з'явитися в 2025 році.

Любительська візуалізація можливого вигляду Renault 4 Carscoops

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Renault хоче розширити портфоліо електромобілів. На презентації стратегії розвитку під назвою Renaulution керівник концерну Лука де Мео продемонстрував Renault 5 Prototype – сучасне відтворення популярного у 70-90 роки минулого століття гетчбека.

Автомобіль отримав впізнаваний силует і пропорції, світлотехніку та характерний кут нахилу задньої стійки – у всьому відчувається аналогія з Renault 5.