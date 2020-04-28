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28 квітня • оновлено в 15:57
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Renault відмовилася від паливних авто на користь електрокарів та фургонів

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Компанія Renault має намір відмовитися від виробництва паливних легкових авто і сконцентрувати свої зусилля на електромобілях, а також легкій комерційній техніці (LCV). Однак панікувати завчасно не варто. Ця стратегія стосується лише одного автомобільного ринку, нехай і найбільшого в світі – Китаю.

Французький автовиробник багато років боровся за просування на китайський ринок. У 2013 році він оголосив про створення спільного підприємства з Dongfeng Motor Corporation і заснував завод в Ухані. Однак тепер Рено вийде зі своєї частки – продаж автомобілів, оснащених ДВЗ, компанію відверто не влаштовує. Минулого року вдалося реалізувати лише 20 000 машин, при тому що завод розрахований на випуск 110 000 авто щорічно. Зараз це підприємство випускає кросовери Renault Captur. Kadjar і Koleos.

Renault Koleos

Renault Koleos

automobile-magazine.fr

Замість цього Renault зосередить свої зусилля на "електричках" – щодо них компанія вибудовує великі плани. У цьому їй допоможуть два інших спільних підприємства – eGT New Energy Automotive та Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle (JMEV). Перший завод сконцентрується на просуванні дешевого електричного кросовера Renault City K-ZE, виробництво якого почалося у 2019-му. Renault хоче наростити продаж цієї моделі, а у 2021 році вивести її за межі Китаю (в Європі новинку продаватимуть під маркою Dacia). Що ж стосується другої виробничої площадки, на неї покладено наступне завдання: захопити 45% китайського ринку електромобілів у 2022 році, випустивши чотири нові моделі.

Renault City K-ZE

Renault City K-ZE

carscoops.com

Іншим напрямком щодо Китаю для Renault стане легкий комерційний транспорт. До 2023 року ще спільне підприємство – Renault Brilliance Jinbei Automotive Co – розширить свою модельну лінійку до 5 автомобілів. У майбутньому їх будуть експортувати за кордон.

Renault City K-ZE

Renault City K-ZE

carscoops.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що вже в цьому році Renault випустить для Європи компактний електричний кросовер, який нібито отримає запас ходу в 600 км.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Renault нові авто електромобілі
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