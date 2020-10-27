Renault відмовилася від найпрактичнішого 'Логана': його знімуть з виробництва

Компанія Dacia, яка належить групі Renault, вирішила відмовитися від найпрактичнішою версії "Логана" – універсала Logan MCV. Модель знімуть з виробництва найближчими тижнями.

Як пише Auto.cz, поки виробник офіційно не оголосив про це рішення, проте видання запевняє, що це достовірна інформація. Logan MCV покине конвеєр разом зі звичайним седаном "Логан" та хетчбеком Sandero / Sandero Stepway другого покоління. Вони поступляться місцем новому сімейству Logan / Sandero (третьої генерації), яке дебютувало кілька тижнів тому.

Разом з Logan MCV Dacia зніме з виробництва компактвен Lodgy. Обидві моделі стали жертвами зміни в смаках споживачів – зараз покупці все частіше звертають свою увагу на кросовери. І це не дивлячись на те, що вони були одними з найдоступніших автомобілів на ринку.

Чи буде заміна цій "застарілій" двійці, точно невідомо, але в ЗМІ схильні вважати, що Dacia запропонує альтернативу у вигляді зовсім нового кроссовера. Очікується, що в його основу ляже платформа CMF-B, на якій базуються нові Logan і Sandero, а за дизайном новинка буде близька до моделі Duster. Але головною особливістю цього SUV стане його салон – за чутками, такий кросовер буде 7-місцевим.

Раніше OBOZREVATEL публікував живі фото і відео нових "Логан" та "Сандеро". На кадрах можна побачити, як новинки виглядає в природному середовищі існування.