Renault Sandero 2020: з'явилися перші фото

Новий Renault Sandero з'явиться в наступному році. На даний момент бюджетний автомобіль активно тестують на дорогах і доводять останні штрихи. Тепер з'явилися свіжі зображення.

Про це повідомляє Motor1. Художники популярного автомобільного ресурсу підготували власне бачення нової моделі. При цьому автори враховували наявну на даний момент технічну інформацію і шпигунські фото тестових прототипів.

Зовнішність Renault Sandero 2020 натхненна старшими моделями motor1.com

Відомо, що Рено Сандеро 2020 (в Європі модель відома як Dacia Sandero) буде побудований на платформі нового Renault Clio. Швидше за все, через приналежність новинки до бюджетного сегменту, компактний хетчбек отримає спрощені компоненти.

Новини Зовнішність Renault Kangoo 2020 повністю розсекречено

Головні характеристики дизайну Renault Sandero 2020 – чіткість і спортивність motor1.com

Дизайн також частково натхненний Рено Кліо 2020 року – про це говорять бічна лінія скління і загальний профіль. Однак передня частина все ж нагадує актуальний Sandero з деякими змінами: решітка стала ширшою, а фари витягнулися по горизонталі. Цілком можливо, що серійний автомобіль дійсно виглядатиме схожим чином.

Новий Renault Clio послужить основою для Sandero 2020 group.renault.com

Новий Сандеро 2020 також може отримати незвичайну для доступного авто силову установку. Йдеться про гібридну модифікацію з 1,6-літровим двигуном, електромотором і батареєю ємністю 1,2 кВтг. Звісно, це торкнеться топової версії.

Так Renault Sandero виглядає на даний момент group.renault.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Skoda продовжує роботу над власним суперником кросовера Renault Duster.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!