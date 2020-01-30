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30 січня • оновлено в 13:15
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Renault показала найнесподіваніший кросовер: фото

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Компанія Renault – одна з лідерів на ринку масових автомобілів. Але її ефектна модель Alpine A110 – дорога машина для справжніх ентузіастів. На базі цього купе створили новий кросовер.

Від стандартної моделі Alpine A110 Sports X відрізняється збільшеним кліренсом, більшими колесами і розширеним кузовом з новими бамперами. Як з'ясував OBOZREVATEL, сміливий проєкт представили на спеціальному автомобільному заході в Парижі.

A110 Sports X – новий спортивний кросовер

A110 Sports X – новий спортивний кросовер

group.renault.com

Кузов також отримав двобарвну схему – капот і дах чорні. А ззаду з'явилися кріплення для лиж. Двигун не зазнав змін: мотор об'ємом 1,8 л розвиває 252 к.с. (324 Нм крутного моменту). Привід напевно залишився заднім, тому на бездоріжжі залишається сподіватися хіба що на збільшений дорожній просвіт.

A110 Sports X може вирушити в серійне виробництво

A110 Sports X може вирушити в серійне виробництво

group.renault.com

У компанії, звичайно, говорять про те, що це лише концепт, хоч і з деяким натяком на серійну модель за його мотивами, яка може з'явитися на ринку. Все буде залежати від реакції публіки і бажання потенційних покупців придбати щось подібне.

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Ми в свою чергу розуміємо, що Alpine A110 Sports X – дослідницький прототип, який дійсно має високі шанси вирушити в продаж. Справа в тому, що просувати на ринку специфічні спортивні автомобілі для вузького кола ентузіастів стає все важче. З огляду на, що розробка подібних моделей завжди обертається високими витратами, заробити на спорткарах непросто.

Новий кросовер Рено створили на базі купе Alpine A110

Новий кросовер Рено створили на базі купе Alpine A110

group.renault.com

У зв'язку з цим всепоглинаючі кросовери можуть виявитися рятівною змінною у рівнянні комерційного успіху. Навіть для екзотичних середньомоторних спорткарів. Сегмент SUV сьогодні дуже популярний, всі хочуть їздити на автомобілі, який "виглядає як джип". Навіть якщо конкретному автомобілісту не доводиться покидати меж міста з асфальтовими дорогами.

Перший Porsche Cayenne (2003) довів, що спортивний кросовер може бути успішним

Перший Porsche Cayenne (2003) довів, що спортивний кросовер може бути успішним

porsche.com

Якщо пам'ятаєте, свого часу концепція спортивних кросоверів піддавалася критиці. Але такі моделі, як Porsche Cayenne, довели, що покупцям такі автомобілі насправді подобаються, що і спонукало появу великої кількості подібних машин від виробників спорткарів. Можливо, Renault Alpine A110 Sports X – зразок наступного компромісу між практичністю і високими динамічними характеристиками.

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volvo.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новий кросовер Skoda буде змагатися з Renault Duster.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини кросовер нові авто авто
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Гоша Злой
Гоша Злой
лыжи вместе с багажником не оторвет ?))
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