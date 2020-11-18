Renault показала маленький кросовер Kiger за $8 000

Компанія Renault повнить свою лінійку маленьким і дешевим кроссоверовом під назвою Kiger. Виробник представив прототип цієї моделі, а ось серійну модель покажуть пізніше, ближче до старту продажу, які повинні початися в першому кварталі 2021 року.

Renault Kiger орієнтований на індійський ринок і там він приєднається до таких бюджетників, як Kwid, Duster і Triber. Довжина автомобіля складає менше 4 метрів (клас B-SUV), а це означає, що, згідно з місцевим законодавством, на нього будуть діяти мінімальні податки, завдяки чому новинка буде пропонуватися за доступну ціну. Як повідомляє The Times of India, вартість Renault Kiger становитиме на рівні 8 000 – 9 000 доларів.

Renault Kiger Renault

На вигляд Renault Kiger виглядає досить ефектно: машина отримала світлодіодну оптику, капот з характерним виштамповуванням, спойлер в задній частині і безліч алюмінієвих вставок. Втім, товарний варіант, найімовірніше, буде виглядати більш спрощено.

Renault Kiger Renault

Renault Kiger Renault

Renault Kiger Renault

У Renault підкреслили, що завдання "Кайгера" – залучити клієнтів, які шукають новизну і сучасність в B-сегменті, на який припадає 51% індійського ринку. Однак однією Індією французи не мають наміру обмежуватися – згодом новинку стануть продавати і в інших країнах.

Renault Kiger Renault

Відзначимо, що Renault Kiger побудований на одній платформі з іншим дешевим кросовером, Nissan Maginite. Як уже писав OBOZREVATEL, дана новинка надійде на ринок за ціною приблизно у 7 000 доларів.