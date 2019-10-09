У Renault почали дорожні тести Sandero нового покоління

Стартували дорожні тести нового покоління популярної малолітражки Renault Sandero.

Про це повідомляє портал Motor1. Друге покоління бюджетного гетчбека дебютувало у 2012 році, а у 2016 році автомобіль пережив планове оновлення. Настав час для підготовки третьої генерації популярної моделі. І початок дорожніх тестів перших прототипів – яскраве тому підтвердження.

Навіть на досить закамуфльованій машині, яку вдалося зняти під час тестів, видно, що автомобіль отримає нові кузовні панелі, а також нову світлотехніку. Роздивившись уважніше, можна зауважити нові ручки дверей замість колишніх "олдскульних", що успадкувалися від першого покоління, а також кришку паливного бака нової форми. Також зверніть увагу на те, як змінилися задні двері.

Судячи з блакитних дротів, що тягнуться з-під капота в салон, можна припустити, що нам варто очікувати зміни в моторному відсіку. Але найцікавіше можна розглянути крізь лобове скло – центральний дисплей "планшетного" типу. А тому, найімовірніше, покупці третьої генерації Renault Sandero отримають як опцію "просунуту" інфо-розважальну систему.

Раніше представники компанії Renault поділилися деякою інформацією стосовно майбутнього Sandero. Зокрема, автомобіль буде побудований на новій платформі CMF-B, яка вже використовується на моделі Clio. Однак, її максимально спростять, щоб зберегти прийнятну ціну новинки.

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Renault Sandero 2020 motor1.com

Якщо говорити про технічну складову, можна припустити, що новий Sandero отримає трициліндровий однолітровий атмосферний мотор потужністю 65 і 72 к.с. Його версія з турбонаддувом матиме у своєму арсеналі сотню "конячок". Не забуті шанувальники дизельних моторів, для яких будуть доступні 1,5-літрові мотори сімейства dCi потужністю 85 і 115 к.с. Для бензинових версій запропонують п'ятиступінчасті МКП, а для дизельних – шестиступінчасті МКП. Якщо все-таки компанія ризикне вивести на ринок сильну версію з мотором TCe 130, то вона отримає семиступінчасту АКП, але ймовірність появи такої модифікації досить низька.

Презентація гетчбека Sandero й седану Logan відбудеться або на Женевському автосалоні в березні майбутнього року, або восени на "домашньому" автошоу в Парижі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Renault представила інноваційну модель авто з віртуальною реальністю.

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