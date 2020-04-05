Рено Логан за $5000: як купити б/у авто у відмінному стані

Популярний бюджетний автомобіль Renault Logan (також відомий як Dacia Logan) зберігає свої сильні позиції в одному з найбільших сегментів. За що люблять цю відому машину?

Завдяки простому дизайну, який дозволив зробити автомобіль дешевшим у виробництві (це і було головною метою конструкторів), покупці отримали дійсно доступний автомобіль. На різних ринках купити Рено Логан (в тому числі під брендом Дачіа) можна було за 5000-8000 євро.

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті скріншот відео

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Перше покоління виробляли в період 2004-2012 рр. Відповідно, 8 років – тривалий термін для життєвого циклу моделі всередині одного покоління, що свідчить про дійсно високу популярність машини. Те саме можна сказати про ринок б/у авто.

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті скріншот відео

В середньому за старий Рено Логан 2006 року випуску попросять близько $5000. Якщо власник стежив за своїм автомобілем, жодних проблем покупка не складе. Справа в тому, що Renault Logan відрізняється простими, надійними та дешевими в ремонті двигунами і механічною КПП, добре захищеним від корозії кузовом і недорогим обслуговуванням.

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Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті скріншот відео

Власники моделі люблять її за практичний салон і місткий багажник, міцну підвіску та великий кліренс (дуже актуально для українських доріг), високу ремонтопридатність у поєднанні з низькою вартістю запчастин.

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті скріншот відео

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті скріншот відео

Тому при виборі б/у Renault Logan достатньо уважно оглянути автомобіль на предмет загальних критеріїв оцінки стану, адже будь-яких специфічних проблем у цієї моделі немає.

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