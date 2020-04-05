Головна Новини
5 квітня • оновлено в 09:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Рено Логан за $5000: як купити б/у авто у відмінному стані

750
Читати матеріал російською

Популярний бюджетний автомобіль Renault Logan (також відомий як Dacia Logan) зберігає свої сильні позиції в одному з найбільших сегментів. За що люблять цю відому машину?

Завдяки простому дизайну, який дозволив зробити автомобіль дешевшим у виробництві (це і було головною метою конструкторів), покупці отримали дійсно доступний автомобіль. На різних ринках купити Рено Логан (в тому числі під брендом Дачіа) можна було за 5000-8000 євро.

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

скріншот відео

ЧИТАЙТЕ: Суперник Renault Logan і Skoda Rapid від Suzuki повністю розсекречений

Перше покоління виробляли в період 2004-2012 рр. Відповідно, 8 років – тривалий термін для життєвого циклу моделі всередині одного покоління, що свідчить про дійсно високу популярність машини. Те саме можна сказати про ринок б/у авто.

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

скріншот відео

В середньому за старий Рено Логан 2006 року випуску попросять близько $5000. Якщо власник стежив за своїм автомобілем, жодних проблем покупка не складе. Справа в тому, що Renault Logan відрізняється простими, надійними та дешевими в ремонті двигунами і механічною КПП, добре захищеним від корозії кузовом і недорогим обслуговуванням.

ЧИТАЙТЕ: Перший погляд на новий Рено Логан 2021: як буде виглядати бюджетник

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

скріншот відео

Власники моделі люблять її за практичний салон і місткий багажник, міцну підвіску та великий кліренс (дуже актуально для українських доріг), високу ремонтопридатність у поєднанні з низькою вартістю запчастин.

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

скріншот відео

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

Logan – один з найбільш популярних автомобілів у бюджетному сегменті

скріншот відео

Тому при виборі б/у Renault Logan достатньо уважно оглянути автомобіль на предмет загальних критеріїв оцінки стану, адже будь-яких специфічних проблем у цієї моделі немає.

ЧИТАЙТЕ: Skoda Rapid і Renault Logan отримали небезпечного конкурента від Volkswagen

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав про технічні проблеми деяких старих автомобілів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Dacia Renault бюджетний автомобіль б/к автомобіль авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги