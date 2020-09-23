Renault Logan II перетворили на електромобіль за 7000 євро

Троє молдавських інженерів у співпраці з Технічним університетом Молдови перетворили відому бюджетну модель на електромобіль. Основою для їх творіння послужив популярний седан Dacia / Renault Logan II покоління.

Під капот автомобіля замість ДВЗ розробники встановили електромотор потужністю 30 кВт або 41 к.с. При цьому новий двигун зістикувався зі штатною коробкою передач автомобіля, пише PitaAuto.

Електричний Logan, який побудували в Молдові. Скріншот відео

Оскільки у електромотора крутний момент значно вище і передається миттєво, електричний Logan вийшов дуже динамічним автомобілем.

Електричний Logan, який побудували в Молдові. Скріншот відео

Батарея у машини – літій-залізо-фосфатна, ємністю 15 кВтгод. Це один з найдоступніших, надійних і довговічних акумуляторів з дуже стабільною роботою. Його недоліком є більш низька щільність зберігання електроенергії, тому при певному обсязі ємність такої АКБ нижча, ніж при використанні літій-іона, що широко використовуваного в більш дорогих електромобілях.

Електричний Logan, який побудували в Молдові. Скріншот відео

Ще один недолік такої АКБ – вона працює з більш низькою напругою, в даному випадку це 72 В.

ЕлектроЛоган успішно пройшов випробування на закритій території: тести показали, що на одному заряді ходу він проїжджає 120 км. Зараз розробники працюють над отриманням дозволу тестувати машину на дорогах загального користування.

Електричний Logan, який побудували в Молдові. Скріншот відео

Очікується, що в майбутньому молдавські винахідники можуть налагодити дрібносерійне виробництво свого комплекту з перетворення паливного авто на електромобіль. Його ціна складе близько 7000 євро, але в майбутньому вартість зменшиться, якщо проект поставити на ще більший потік.

Електричний Logan, який побудували в Молдові. Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на батьківщині Daewoo Nexia хочуть випускати дуже дешеві електромобілі.