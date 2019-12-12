Renault готує дешевий кросовер за ціною двох б/у ЗАЗ Ланос

Renault Duster – не єдиний бюджетний кросовер французького бренду. Компанія пропонує цілу лінійку моделей, які помітно доступніші. До виходу готують ще один дешевий кросовер.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новинка побудована на базі місткого Renault Triber. Як і оригінал, машина в довжину не перевищить 4000 мм. Однак, на відміну від Рено Трайбер, автомобіль не отримає семимісний салон.

Renault Triber поділиться платформою з новим кросовером group.renault.com

В першу чергу новинка під внутрішньозаводською назвою Renault HBC (серійний автомобіль, напевно, отримає більш звучне ім'я) вийде на ринок Індії. Там автомобілі довжиною до 4 м підпадають під пільгову програму оподаткування. Але при відповідному комерційному успіху нова модель Рено може з'явитися і в Європі.

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Згаданий Triber обходиться індійським покупцям від 7 тисяч доларів за базову версію. Ще більш компактний Renault Kwid, побудований на тій же платформі, коштує близько 5 тис. Новий кросовер Renault HBC обійдеться трохи дорожче, прогнозована базова ціна – 8 тисяч доларів. З огляду на те, що середня ринкова вартість ЗАЗ Ланос становить близько 4 тис. дол, українським автомобілістам такий Renault припав би до смаку.

Кросовер Renault Triber пропонує практичний місткий салон group.renault.com

Чим зумовлена ціна? Новинка отримає більш статусне позиціонування і запропонує покупцям потужний мотор – трициліндровий турбодвигун об'ємом 1 л потужністю 95 л.с. Цікаво, що і бюджетник Трайбер також з часом отримає цей агрегат. На даний момент модель пропонує 72 к.с.

Renault HBC представлять на початку 2020-го, а в продаж бюджетний кросовер надійде до середини року.

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