Renault Duster проти Kia Sportage: які авто купували українці у 2019 році

Торік в Україні було реалізовано майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% більше, ніж у 2018 році.

Як повідомляє Укравтопром, протягом минулого 2019 року в Україні на облік було поставлено майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів. Незважаючи на різке збільшення імпорту вживаних авто і легалізацію машин із єврономерами, ринок нових транспортних засобів за рік збільшився на 8%.

Renault Duster і Kia Sportage – два найпопулярніші автомобілі 2019 року в Україні

Почався 2019 повільно – перші два місяці реєстрації нових легкових машин відставали від своїх показників річної давності на 21% і 2% відповідно. Таку ситуацію спровокували відразу кілька факторів. Зняття заборони на відчуження для машин, які розмитнювали за законом про пільговий акциз №1389-VIII (набув чинності в серпні 2016 року), зниження ставок акцизного податку, а головне, пільговий період для розмитнення так званих євроблях, який діяв практично до кінця лютого.

Однак навесні динаміка реєстрацій вийшла на позитивні значення. Загалом, за три весняні місяці 2019 ринок виріс на 3%, як порівняти з аналогічним періодом 2018 року. Незважаючи на невелике просідання червневого показника, річний попит на нові авто у 2019 році також збільшився, але вже на 9%.

Восени позитивний тренд вже не змінювався – ринок виріс на цілі 16%, забезпечивши тим самим гарантоване зростання за підсумками року. Та все ж рекордне зростання ринку відбулося упродовж останнього місяця року. Грудневий показник збільшився на 31% – протягом цього місяця 9,2 тис. нових легкових автівок поповнили український автопарк.

Що стосується споживчих переваг, то за підсумками року перше місце в рейтингу марок на ринку нових легкових авто в Україні впевнено посіла компанія Renault, автомобілі якої за рік отримали 14603 свої перші реєстраційні номери на 2/3 більше, ніж у 2018 році.

Але найпопулярнішим автомобілем року став Kia Sportage, перевагу якому надали 6027 українських водіїв. Реалізація Sportage в Україні за рік зросла на 93%.

Топ-10 автомобільних брендів в Україні у 2019 році

Топ-10 автомобільних брендів в Україні у 2019 році

Топ-10 бестселерів українського ринку у 2019 році

Топ-10 бестселерів українського ринку у 2019 році

Як писав раніше OBOZREVATEL, українці масово скуповують нові авто.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся