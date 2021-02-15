Renault Captur отримав спортивну версію RS Line

Французька компанія Renault поповнила сімейство кросоверів Renault Captur спортивною версією RS Line.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка адресована любителям спортивного стилю.

Від звичайного кросовера версія RS Line відрізняється особливим оформленням екстер'єру та інтер'єру media.renault.com

Від звичайного кросовера версія RS Line відрізняється особливим оформленням екстер'єру та інтер'єру. Зокрема, зовні автомобіль виділяється на тлі побратимів агресивнішим переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками та оригінальною темної-сірої вставкою. Ззаду з'явилися два хромованих трапецієподібних патрубки вихлопної системи. Крім того, автомобіль отримав тоновані стекла, декоративні плакетки з позначенням версії та елегантні 18-дюймові легкосплавні диски.

Ззаду з'явилися два хромованих трапецієподібних патрубки вихлопної системи media.renault.com

Інтер'єр багато прикрашений вставками "під карбон" та полірованим алюмінієм. Кермо, приладова панель, спортивні кріслі та дверні панелі прикрашені контрастною червоною строчкою. Рульове усеченное колесо має комбіновану шкіряну обробку з перфорацією. Пороги прикрасили алюмінієві накладки Renault Sport.

Інтер'єр багато прикрашений вставками "під карбон" та полірованим алюмінієм media.renault.com

У стандартну комплектацію увійшли цифрова шкала приладів на 10 дюймів, інформаційно-розважальна система, камера заднього виду та бездротову зарядку для смартфона.

Для RS Line розташований турбований мотор 1.3 TCe потужністю 90 або 140 к.с., який працює в парі з 6-ступінчастою "механікою" або опціонним 7-ступінчастою "роботизованою" КП з двома зчепленнями. У якості альтернативи можна замовити спортивну версію з гібридним PHEV E-Tech потужністю 160 к.с. або модифікацію з ГБО – TCe 100 LPG.

Для новинки запропонована широка гама моторів media.renault.com

Автомобіль вже надійшов до європейських дилерів марки, які просять за Renault Captur RS Line не менше 28400 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault відродить ретро-модель та дасть їй електродвигун, а також показала спадкоємця легендарної Renault 5.