Ремонт Mercedes W123 збільшив ціну автомобіля у десятки разів

Компанія HymanLTD, яка займається продажем класичних авто, шукає нового власника для Mercedes-Benz 300 TD Wagon – легендарного W123 в кузові універсал. Все б нічого, та тільки ціна у автомобіля немаленька.

Як з'ясував OBOZREVATEL, за старенький Мерседес 1983 року випуску з пробігом 260 000 км просять 47 500 доларів. Для порівняння, на українських онлайн-майданчиках W123 продають від 600 до 7000 доларів, в той же час за ті ж гроші можна купити новий Mercedes E-Class.

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Однак у такого цінника є виправдання. Річ у тім, що автомобіль ретельно відреставрований, причому відбудовні роботи тривали три роки – з 2015-го по 2018-й. Автомобіль пофарбували в оригінальний колір China Blue, крім того, він отримав новий, більш сучасний кондиціонер. А ось інше обладнання – протитуманні фари Bosch, рейлінги на даху, люк, електричні склопідйомники, круїз-контроль та ін. – в ньому були встановлені вже з заводу. Замість старої оббивки салон обшили бежевою шкірою.

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Особливу увагу під час ремонту майстри приділили двигуну автомобіля: в даному випадку це 3,0-літровий п'ятициліндровий дизель OM617, що зістиковується з "автоматом". До речі, такими двигуном оснащувалися тільки "американські" Mercedes W123.

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Також з історії машини відомо, що вона була куплена в тому ж 83-му році і практично все своє життя провела в місті Х'юстоні, штат Техас, незважаючи на те, що змінила кілька власників.

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Mercedes-Benz 300 TD майже за 50 000 доларів hymanltd.com

Разом з автомобілем дилер продає оригінальний набором інструментів. і пару вантажних валіз American Tourister.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Німеччині за великі гроші виставили на продаж не менше культовий Mercedes W124 – цей автомобіль примітний тим, що він взагалі без пробігу.

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