Рекорд дня – 207 км/год: поліція показала свіже зведення про порушників ПДР
За підсумками автофіксації порушень ПДР у середу, 17 червня, було зафіксовано 23 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.
Як повідомила патрульна поліція в Facebook, найбільшою швидкість була в автомобіля Audi Q7, ДНЗ AA293***, який рухався зі 207 км/год на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год.
Автомобіль Mercedes-Benz Cl 63 Amg з ДНЗ АА003*** їхав зі швидкістю 204 км/год. Камера зафіксувала порушника на трасі М05 Київ – Одеса, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 50 км/год.
Найбільшу кількість разів порушували автомобілі Renault Duster, ДНЗ АА840***, та Ravon R4 з ДНЗ AA082***. Кожен порушив швидкісний режим по 7 разів за добу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.
Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.
Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.