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Рекорд дня – 207 км/год: поліція показала свіже зведення про порушників ПДР

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1,4 т.
Один автомобіліст перевищив допустиму швидкість у 4 рази

Один автомобіліст перевищив допустиму швидкість у 4 рази

За підсумками автофіксації порушень ПДР у середу, 17 червня, було зафіксовано 23 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Як повідомила патрульна поліція в Facebook, найбільшою швидкість була в автомобіля Audi Q7, ДНЗ AA293***, який рухався зі 207 км/год на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год.

Автомобіль Mercedes-Benz Cl 63 Amg з ДНЗ АА003*** їхав зі швидкістю 204 км/год. Камера зафіксувала порушника на трасі М05 Київ – Одеса, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 50 км/год.

Найбільшу кількість разів порушували автомобілі Renault Duster, ДНЗ АА840***, та Ravon R4 з ДНЗ AA082***. Кожен порушив швидкісний режим по 7 разів за добу.

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

  • Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

УкраїнаВідеофіксація на дорогахПДРавто
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