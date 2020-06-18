Рекорд дня – 207 км/год: поліція показала свіже зведення про порушників ПДР

Один автомобіліст перевищив допустиму швидкість у 4 рази

За підсумками автофіксації порушень ПДР у середу, 17 червня, було зафіксовано 23 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Як повідомила патрульна поліція в Facebook, найбільшою швидкість була в автомобіля Audi Q7, ДНЗ AA293***, який рухався зі 207 км/год на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год.

Автомобіль Mercedes-Benz Cl 63 Amg з ДНЗ АА003*** їхав зі швидкістю 204 км/год. Камера зафіксувала порушника на трасі М05 Київ – Одеса, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 50 км/год.

Найбільшу кількість разів порушували автомобілі Renault Duster, ДНЗ АА840***, та Ravon R4 з ДНЗ AA082***. Кожен порушив швидкісний режим по 7 разів за добу.

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

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